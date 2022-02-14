 

Залужный назвал приоритетные направления перевооружения ВСУ

14.02.2022, 20:36, Новости дня
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“Оснащение Вооруженных Сил новейшими высокоточными средствами вооруженной борьбы будет оказывать существенное влияние на трансформацию системы применения войск”, – отметил Залужный.

Среди приоритетных направлений перевооружения вооруженных сил он назвал разработку:

собственных ракетных комплексов, в частности большой дальности, с целью создания сил сдерживания;
систем противоракетной обороны, в частности для борьбы с гиперзвуковыми ракетами;
ракетных систем воздушного базирования с увеличенной дальностью обнаружения и поражения целей;
новейших систем противовоздушной обороны, в частности беспилотными авиационными комплексами;
новейших средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также планируется увеличение дальности огневого поражения артиллерийских систем, повышение мобильности войск, завершение создания автоматизированных систем управления как единой системы поражения, разведки, радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства и внедрение научных решений для проведения операций в киберпространстве.

“Как главнокомандующий ВСУ очень рассчитываю на поддержку ученых в реализации озвученных планов”, – резюмировал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/363574818610463/

Контекст:

В Минобороны отмечали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины – 5,95% от ВВП, этот показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020-м – 5,45%.

25 сентября 2021 года заместитель министра обороны Александр Носов рассказал, что в проекте госбюджета Украины на 2022 год на нужды Минобороны предусмотрена меньшая сумма, чем необходимо. 8 октября Носов заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, что недофинансирование украинской армии составляет 7,1 млрд грн.

8 декабря министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что более 70% бюджета украинской армии уходит на обеспечение военнослужащих едой и их содержание.  

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля 2022 года заявил, что с начала года Украина получила от партнеров $1,5 млрд финансовой поддержки, а также более 1 тыс. тонн оборонного оружия и военного оборудования.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года глава МИД Германии Анналена Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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