 

Среди киевлян президентский рейтинг Порошенко выше, чем Зеленского и Кличко – опрос

14.02.2022, 20:36, Новости дня
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Президентский рейтинг Порошенко среди киевлян выше, чем действующего главы государства Владимира Зеленского, за которого на выборах проголосовали бы 12,4% опрошенных.

На третьем месте – мэр Киева Виталий Кличко, его хотели бы видеть президентом 5,2%, – столько же, как и нардепа от “Батьківщини” Юлию Тимошенко.

Также в числе политиков с наибольшим президентским рейтингом экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (5,1%) и экс-спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков (4,2%).

Другие политики получили менее чем 3%-ую поддержку респондентов.

С ответом на вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах президента, затруднились ответить 24,6% киевлян, не намерены идти на выборы 17,3%.

Скриншот: imcon.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 8 февраля по заказу общественной организации “Центр развития городов”. На улицах столицы методом face-to-face опросили 1005 киевлян от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, Зеленского поддержали 73,22% украинцев, Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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