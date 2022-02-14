«Только Шнура и боятся»: петербуржцы попросили известного музыканта навести в Смольном «шороху»

Разобраться с учинённым губернатором Александром Бегловым хаосом в Петербурге может лишь музыкант Сергей Шнуров. Такой вывод сделали горожане, заметившие, что только его клипы заставляют властей хоть сколько-нибудь шевелиться.

Новый клип «Ленинград» выпустил в понедельник. В ролике Шнуров раскритиковал бездействие Александра Беглова и провёл исторические аналогии. Нынешнего градоначальника он сравнил с Петром I: Последний основал Петербург, а Беглову суждено этот город угробить.

Ролик уже набрал более четверти миллиона просмотров. В социальных сетях петербуржцы попросили Шнурова посетить Смольный и навести там шороху.

Клипы Шнурова о снежном и мусорном коллапсах в Санкт-Петербурге окончательно «разгромили» уровень доверия Беглову. Он занял последнее место в рейтинге репутации глав регионов России.

По последним данным, рейтинг Александра Беглова среди петербуржцев составляет лишь два процента. Будь выборы завтра, 98% петербуржцев отдали бы голос против нынешнего губернатора.