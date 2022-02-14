 

«Только Шнура и боятся»: петербуржцы попросили известного музыканта навести в Смольном «шороху»

14.02.2022, 20:32, Новости дня
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Разобраться с учинённым губернатором Александром Бегловым хаосом в Петербурге может лишь музыкант Сергей Шнуров. Такой вывод сделали горожане, заметившие, что только его клипы заставляют властей хоть сколько-нибудь шевелиться.

Новый клип «Ленинград» выпустил в понедельник. В ролике Шнуров раскритиковал бездействие Александра Беглова и провёл исторические аналогии. Нынешнего градоначальника он сравнил с Петром I: Последний основал Петербург, а Беглову суждено этот город угробить.

Ролик уже набрал более четверти миллиона просмотров. В социальных сетях петербуржцы попросили Шнурова посетить Смольный и навести там шороху.

Клипы Шнурова о снежном и мусорном коллапсах в Санкт-Петербурге окончательно «разгромили» уровень доверия Беглову. Он занял последнее место в рейтинге репутации глав регионов России. 

По последним данным, рейтинг Александра Беглова среди петербуржцев составляет лишь два процента. Будь выборы завтра, 98% петербуржцев отдали бы голос против нынешнего губернатора.



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