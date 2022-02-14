Мнение: 45 минут до атаки



45 минут до атаки.



Ирану остались недели до….



Иран построит в течение месяцев…



Россия нападет в любой день…

Первая и простейшая ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе самостоп. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость. (c) Оруэлл

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