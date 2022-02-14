 

Спортивный арбитраж огласил решение по делу Камилы Валиевой

14.02.2022, 20:28, Разное
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…и не стал отстранять российскую фигуристку от участия в Олимпиаде.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отстранять 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву от участия в Олимпиаде в Пекине после обнаружения в ее пробах следов запрещенного препарата. Решение опубликовано на сайте CAS.

«Комиссия сочла, что недопущение спортсменки к соревнованиям на Олимпийских играх нанесло бы ей непоправимый вред»,

— говорится в решении. Таким образом, CAS не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA. Эти организации пытались оспорить решение РУСАДА, которое позволило Валиевой продолжить участие в соревнованиях после появления информации о ее положительной допинг-пробе.

Комиссия CAS сообщила, что видит «серьезные проблемы» в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Валиевой. В суде отметили, что решение о дальнейшем участии в соревновании было принято в том числе и с учетом ее статуса «защищенной персоны» (девушке меньше 16 лет).

До сегодняшнего дня спортсменка продолжала тренироваться — уже завтра в Пекине стартуют личные соревнования женщин по одиночному фигурному катанию. В составе сборной РФ на ближайший турнир входят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В пятницу международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что в допинг-тесте Валиевой, сделанном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Пробу у воспитанницы Этери Тутберидзе взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Петербурге.

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После результатов Валиеву временно отстранили от соревнований. Однако 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял ограничения с Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство решило оспорить отмену отстранения фигуристки. CAS жалобы МОК и WADA зарегистрировал.

Источник: Новая газета



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