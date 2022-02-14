Носить красные вещи не так сложно, как кажется, если учесть несколько нюансов

Красный — цвет страсти, огня, он ассоциируется с властью, доминированием. Одежда такого цвета имеет место в гардеробе каждой женщины, однако с ней следует соблюдать особую осторожность. Один неумелый штрих — и образ будет безнадежно испорчен.

Если вы любите вещи красного цвета, тогда возьмите на вооружение следующие важные рекомендации. Они помогут вам в создании наиболее эффектного и гармоничного лука.

Сочетание цветов

Если речь идет о монохромном образе, тогда никаких вопросов и проблем не возникает. А что, если сочетать красную одежду с вещами других оттенков? Как угадать с гармоничной комбинацией?

Самый беспроигрышный вариант — это красный с белым. Последний как будто «гасит» экспрессивность первого, поэтому образ получается более нежным.

Красный и черный — опасное сочетание. Иногда одежда таких оттенков может выглядеть вульгарно. Здесь важно подобрать вещи из качественных материалов, желательно трендовых фасонов. Тогда вы будете выглядеть стильной штучкой. И еще важно ваше самоощущение. Если вы обожаете привлекать к себе внимание, излучаете уверенность, самодостаточность и хотите подчеркнуть свой боевой нрав, тогда это ваше сочетание. Если вы от природы скромны, робки, застенчивы, тогда оставьте черно-красный ансамбль для роковых женщин.

Сочетание красного с другими насыщенными оттенками (например, зеленым, синим, желтым, фиолетовым и т. д.) требует наличия безупречного вкуса. Одежду таких цветовых комбинаций нужно уметь носить. При неправильной самопрезентации, скованности, неуверенности в себе вы рискуете выглядеть смешно и нелепо.

Красный и розовый — сочетание, которое долгое время считалось безвкусным. Стилисты всячески отговаривали надевать одежду подобных оттенков. Но все изменилось благодаря дизайнеру и певице Виктории Бекхэм. Именно она показала, насколько гармоничным и эффектным может быть образ из комбинации красного и розового.

А вот розовый и черный — это неоднозначное сочетание.

Красный и тип внешности

Вы наверняка обращали внимание, что одни девушки смотрятся очень стильно и привлекательно в одежде красного цвета, в то время как другим он откровенно не идет. На самом деле все зависит от типа внешности. Хорошая новость заключается в том, что девушка с любым тоном кожи и цветом волос может надевать красное: главное — подобрать верный оттенок. Разбираемся, какой именно.

1. Зима

Женщины с таким типом внешности – чаще всего жгучие брюнетки либо имеют волосы насыщенного темно-каштанового цвета. У них очень белая, почти мраморная кожа, на которую плохо ложится загар. У таких женщин редко появляется румянец на щеках, отсутствуют веснушки. Глаза чаще всего карие, но бывают и насыщенные голубые, а вот серые крайне редко. В качестве примера можно привести образ Мортишы из семейки Адамс.

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Таким женщинам очень идет насыщенный красный цвет. Алая одежда выгодно подчеркивает достоинства их внешности. Также им подходят розовый, винные цвета. В вещах таких оттенков образ получается роскошным, благородным, гламурным.

2. Весна

У женщин данного типа внешности кожа розоватая или цвета слоновой кости, иногда с веснушками. Загар ложится неровно, в основном имеет красноватый оттенок. Когда такие женщины смущаются, то на их лицах могут проступать красные пятна. Глаза у них обычно серые, голубоватые или зеленоватые, но не карие: в любом случае оттенок будет бледным. Волосы обычно светлые: русые или светло-рыжие.

Женщинам с таким типом внешности лучше отказаться от одежды алого цвета. За основу нужно брать оттенок, в основе которого – желтый цвет. Например, оранжевый, терракотовый, коралловый, омаровый, светло-томатный. Желательно, чтобы эти цвета были пастельных, светлых оттенков. Тогда образ получится легким, воздушным, гармоничным.

3. Лето

У женщин такого типа внешности обычно холодный оттенок кожи, однако на нее хорошо и ровно ложится загар. После принятия солнечных ванн могут появиться серо-коричневые веснушки в небольшом количестве. Встречаются женщины и с оливковым тоном кожи. Цвет глаз чаще всего серо-зеленый, серый, голубой, волосы — светлые, с пепельным оттенком. Брюнетки если и встречаются, то тоже с шевелюрой пепельного оттенка.

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Таким женщинам подойдут холодные красные цвета, чуть припыленные. Например, малиновый, жемчужно-розовый, брусничный, винный.

4. Осень

Женщины с таким типом внешности имеют желтовато-золотистый, теплый оттенок кожи, как цвет шампанского. Загорают плохо, точнее, сразу обгорают. На коже есть веснушки. Глаза карие, серые, зеленые, голубые, но чаще всего ореховые, с крапинками на радужках. Волосы рыжие либо каштановые.

Таким женщинам очень подходят приглушенные оттенки красного цвета в комбинации с желтым. Например, рябиновый, морковный, гранатовый, томатный, лососевый.

Красный и возраст

Юным девушкам лучше всего отдавать предпочтение одежде розовых оттенков. Они больше всего подчеркнут молодость, невинность, создадут трогательный милый образ.

В промежуток с двадцати до тридцати лет приветствуются насыщенные огненные оттенки. Малиновый, вишневый, алый — все данные варианты уместны. С двадцати пяти до тридцати лет эффектно смотрится одежда ярко-розовых теплых оттенков.

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После тридцати лет уже не следует выбирать вещи кричащих оттенков. Алый нужно заменить на гренадин, бордовый или клюквенный. После пятидесяти лет красный допустим в приглушенных глубоких оттенках. Ярко-алый точно удешевит образ, а розовый будет смотреться нелепо, как будто зрелая женщина хочет презентовать себя в качестве юной девушки.

Красный в аксессуарах

В то же время не нужно отказываться от любимых насыщенных красных оттенков, если вам за тридцать. Вы можете разбавлять образы аксессуарами подобных оттенков. Например, носить красную сумочку или надевать красные туфли. Также уместными будут палантины, шарфики другие подобные аксессуары.

Одежда и обстановка

Красный цвет воспринимается неоднозначно. Поскольку он способен утомлять и раздражать, то некоторые люди могут проявлять агрессию, если вы в красной одежде. По этой причине не рекомендуется рисковать настолько, чтобы приходить на собеседование, на разговор к начальству или на деловую встречу в красной одежде. В противном случае рискуете сорвать переговоры, особенно если окончательное решение зависит не от вас.

Также красная одежда не слишком подходит для первого свидания. Мужчина может не совсем правильно расценить ваш внешний облик, ведь красная одежда воспринимается словно крик «Хочу любви!». Чтобы не попасть в неловкую или даже опасную ситуацию, лишний раз не провоцируйте мужчин, а наденьте вещи пастельных, более нейтральных оттенков.

Красный деловой костюм считался долгое время неуместным экспертами по деловому дресс-коду. Но все изменилось в восьмидесятых, когда Нэнси Рейган пришла в костюме такого цвета на инаугурацию своего супруга-президента. Тогда подобный образ стал вроде как символом выражения авторитарности. Если вы обладаете властью и хотите подчеркнуть свое первенство в команде, коллективе (например, если вы начальник), тогда можете надеть красное.

Это также будет уместно, если вам предстоит публичное выступление. Красный цвет позволит создать более властный образ, привлечь к себе внимание.

Но не забывайте о том, что вы должны правильно подавать себя. Если вы уверены в себе, то красный только подчеркнет ваше лидерство, а если нет, тогда вызовет агрессию со стороны окружающих.