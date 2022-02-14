Мнение: Ожидания

На ожиданиях войны растет нефть (что является, видимо, сугубо спекулятивным фактором), но есть и объективные проблемы, связанные с тем, что истощенные месторождения очень не любят остановок добычи — перезапускать их после этого весьма непросто, а иногда и невозможно. Вынужденные меры по ограничению добычи, которые называются сделкой ОПЕК+, как раз и привели к тому, что упала без возможности восстановления добыча на месторождениях целого ряда стран. России в том числе.

В чем парадокс нынешней ситуации? В том, что высокие цены на нефть (а «по касательной» и на газ) дают возможность накачки ресурсами сектор «зеленой энергетики». Повторяется история со сланцевой добычей, когда период становления отрасли в США пришелся на сверхвысокие цены на нефть, что позволило пройти самый непростой этап. Последующие ценовые скачки в целом тоже послужили отрасли, скорее, в плюс, так как они стали стресс-тестом и позволили ускоренно пройти этап укрупнения отрасли, выбрасывая из нее аутсайдеров и концентрируя мощности в небольшом круге оставшихся. Кстати, процесс укрупнения еще не завершился, но в общем этот этап уже тоже можно считать пройденным. Теперь основные усилия сланцевиков направлены на повышение технологичности.

У «зеленой энергетики» будет приблизительно такой же путь, но здесь основную роль будут играть не собственно энергетические компании, а высокотехнологичные, работающие в области разработки технологий. Здесь еще непаханное поле, а потому «зеленая энергетика» еще очень и очень неустойчива. И высокие цены на альтернативные ей энергоносители для нее благо. Настолько, что возникает вопрос о проектном характере нынешнего подъема цен.

Как и со сланцевой отраслью, решение рентабельности «зеленой энергетики», видимо, будет искаться в меж- и внутриотраслевых балансах. Напомню, что сама по себе сланцевая добыча в парадигме «добыл-продал» убыточна по сей день. Однако сформированные меж- и внутри-отраслевые цепочки добавленных стоимостей, позволяющие извлекать доход по всей длине таких цепочек, позволяет компенсировать убытки и даже выходить в прибыль. Видимо, «зеленая энергетика» также будет формироваться как многоотраслевой конгломерат, способный перераспределять риски и убытки, создавая интегральный доход по всей длине этих цепочек, компенсируя потери. Учитывая, что «зеленая энергетика» – объект гораздо сложнее сланцевой отрасли, то и создаваемые схемы плюс технологии неизбежно будут гораздо более системными и интегрированными.

В любом случае рост цен на нефть — это краткосрочный глоток воздуха для производителей углеводородных энергоносителей, но он же ускорит строительство альтернативной энергетики, которая рано или поздно, но начнет теснить традиционную. Россия, как обычно, пропустит всё и будет вписываться в повестку в задних рядах, когда основные решения будут приняты, основные стандарты созданы, основные рынки поделены. Высокие технологии для кремлевского режима давно недостижимы. В том числе и высокие управленческие технологии.

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