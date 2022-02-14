Доктор назвал ключевой вопрос о нахождении Владимира Жириновского в больнице

Николай Крючков, иммунолог, определил главный вопрос о Владимире Жириновском, о длительности его пребывании на ИВЛ. Запрос состоит в том, сняли ли политика с аппарата искусственной вентиляции легких или нет.

Медик объяснил, что длительное подключение к ИВЛ имеет последствия, так как ведет к полиорганной недостаточности и внутрибольничному инфицированию. Пациенты с COVID-19 лежат в больнице разное время, и это обусловлено тяжестью болезни.

Во время легкого течения болезни пациента чаще всего помещают в больницу на 7 дней, а уже при среднетяжелом – на 1-2 недели. При тяжелом характере заболевания все зависит от осложнений, а также от того, имеется ли кислородотерапия. Больные могут находиться в госпитале 2-3 недели и месяц, если были в реанимации.

Напомним, что Владимира Жириновского госпитализировали 2 февраля в связи с осложнениями, которые вызвал омикрон-штамм. В пресс-службе Минздрава сообщают, что доктора оценили его состояние как стабильное и оказывают политическому деятелю нужную медицинскую помощь.

Источник: lenta.ru