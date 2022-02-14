 

Доктор назвал ключевой вопрос о нахождении Владимира Жириновского в больнице

14.02.2022, 20:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Николай Крючков, иммунолог, определил главный вопрос о Владимире Жириновском, о длительности его пребывании на ИВЛ. Запрос состоит в том, сняли ли политика с аппарата искусственной вентиляции легких или нет.
Медик объяснил, что длительное подключение к ИВЛ имеет последствия, так как ведет к полиорганной недостаточности и внутрибольничному инфицированию. Пациенты с COVID-19 лежат в больнице разное время, и это обусловлено тяжестью болезни.

Во время легкого течения болезни пациента чаще всего помещают в больницу на 7 дней, а уже при среднетяжелом – на 1-2 недели. При тяжелом характере заболевания все зависит от осложнений, а также от того, имеется ли кислородотерапия. Больные могут находиться в госпитале 2-3 недели и месяц, если были в реанимации.

Напомним, что Владимира Жириновского госпитализировали 2 февраля в связи с осложнениями, которые вызвал омикрон-штамм. В пресс-службе Минздрава сообщают, что доктора оценили его состояние как стабильное и оказывают политическому деятелю нужную медицинскую помощь.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Группа «Тату» воссоединится на концерте после многолетнего перерыва

08.12 / Скандалы: «Уборщица выкинула Беловежские соглашения в помойное ведро»

17.09 / Мнение: Вразнос

13.06 / Чиновникам разрешат использовать мат при общении с гражданами

03.01 / Мнение: Травля людей собаками в демократической Голландии

14.07 / Мнение: Собчак атакует

05.02 / Мнение: Навальный против Чубайса

29.12 / «Красная Шапочка»: трагический финал людоедской сказки

06.08 / Лукашенко признался Гордону в оппозиционных взглядах сына

28.05 / Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: “Он работает на Москву”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика