Андрей Кончаловский еще не до конца узнал Юлию Высоцкую за 24 года брака

Андрей Кончаловский в День святого Валентина опубликовал пост о любви к Юлии Высоцкой. Режиссер признался, что еще не до конца изучил свою вторую половинку за 24 года совместной жизни.

Фанаты считают Андрея Кончаловского и Юлию Высоцкую самой красивой парой русского шоу-бизнеса. Напомним, что режиссер старше супруги на 36 лет, но при этом влюбленные смотрятся очень гармонично вместе. Не удивительно, что в День святого Валентина Кончаловский решил опубликовать философский пост в Instagram на тему любви.

В честь праздника Андрей Кончаловский украсил свою официальную страничку в Instagram романтичной публикацией с женой, под которой поделился с подписчиками своими мыслями о чувствах. На фотографии запечатлена пятая супруга режиссера Юлия Высоцкая, которая подарила мужу сына Петра и дочку Марию. Кончаловский написал, что считает любовь всеобъемлющим знанием. Он с каждым днем узнавал все больше о своей жене и принимал ее во всех образах и ипостасях. По словам режиссера, он знает многое о Юлии Высоцкой, так как он созерцал все ее периоды жизни. Андрей Кончаловский признался, что еще не все узнал о своей супруге.

Режиссер уверяет, что узнать о всех гранях второй половинки можно только спустя долгие годы совместной жизни. Со временем влюбленные замечают какие-то негативные черты характера партнера. Кончаловский считает, что люди по-настоящему чувствуют духовную связь только тогда, когда они начинают дорожить ненавистными сторонами друг друга.