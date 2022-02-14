 

Киркоров узнал, кто прячется в костюме Павлина на шоу «Маска»

14.02.2022, 20:16, Разное
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Новый сезон шоу «Маска» отличился яркими выступлениями участников, одним из которых был Павлин, исполнивший песню Верки Сердючки Дольче & Габанна. Голос скрывавшегося под маской артиста узнал Филипп Киркоров.
Мнения жюри разделилось. Часть судей предположили, что Павлином может быть певица Клава Кока, но с ними не согласился Киркоров, которому удалось распознать нотки Максима Галкина.

Оценил выступление Павлина Тимур Родригез. С начала выступления шла простая мелодия, но потом следует нечто похожее на “Волшебную флейту” Моцарта. Киркоров со сложностью и оригинальностью номера согласился, заметив, что Галкин блестяще исполняет данную оперу.

Пока все артисты шоу остаются инкогнито, а значит, зрителям предстоит наблюдать за выступлениями Павлина, Монстрика, Осьминога и других, пытаясь угадать, какой звезде принадлежит сказочный образ.

Источник: yandex.ru



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