Мнение: Что случилось с Путиным?

Президент России Владимир Путин принял главу российского МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Лавров сообщил Путину, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована и занимает 10 страниц. Шойгу доложил президенту, что «часть масштабных учений, которые проводят российские военные, уже завершена, часть завершается, а часть завершится в ближайшее время».

На новости об этих встречах президента России курс доллара снизился до 76,4 рубля, евро — до 86,4.

Но мне другое интересно. Почему Лаврова и Шойгу так далеко отсадили от Путина?

На этом снимке видно, что Шойгу усадили на тот же самый стул, на котором сидел Лавров ( в левом верхнем углу снимка – телеэкран).

Что интересно, 1 февраля Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

2 февраля спокойно не соблюдал «социальную дистанцию» на церемонии награждения государственными наградами.

А потом Владимир Путин слетал в Китай.

А после возвращения из Пекина, вдруг, стал избегать близких контактов. Как во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

А сегодня вот Лаврова и Шойгу отсадили далеко от Путина.

Может, дело не в Макроне, Лаврове и Шойгу? Может, это Путин подхватил в Китае хворь? Вот и держит дистанцию? Чтобы не заразить других?

PS По ТВ встречи Путина с министрами выглядели совсем анекдотично.

Фотографии отсюда, отсюда, отсюда, отсюда, отсюда и отсюда.

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