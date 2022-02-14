Экс-мэр Риги раскритиковал высказывания президента Латвии о русском языке

Европарламентарий и бывший мэр Риги Нил Ушаков резко раскритиковал заявления президента Латвии Эгилса Левитса о том, что вторым иностранным языком в школах страны должен быть один из официальных языков Евросоюза, а не русский.

«У нас президент может заявить, что в латышских школах нужно по сути запретить в какой-либо форме преподавать русский язык, даже как второй иностранный. Пусть латышские дети учат испанский или итальянский. Правда, учителей нет, и не только испанского и итальянского. В школах катастрофически не хватает учителей математики, физики, химии, но такие мелочи президента не волнуют», – передает его заявление ТАСС.

«Зато в честь десятилетия референдума о втором государственном языке президент Левитс поблагодарил патриотов, которые защитили страну от русского языка. Скажите, у нас в Латвии патриотом можно стать только в том случае, если целью своей жизни ставить борьбу с русским языком? А попробовать стать патриотом за счет хороших дел для своей страны никто не пытался?» – добавил Ушаков.

«Может быть, у нас все проблемы только из-за того, что мы боремся на за Латвию, а против местных русских? Бороться против чего-то, а не за что-то – это главный принцип латвийских правящих политиков все последние 30 лет», – подчеркнул политик.

Напомним, президент Латвии Эгил Левитс провел рабочую встречу с министром образования и науки Анитой Муйжниеце. И в ходе беседы он высказал мнение, что в ближайшее время следует отказаться от изучения в школах Латвии русского языка как второго иностранного. По мнению Левитса, первым иностранным языком, изучаемым в школах Латвии, должен быть английский, а вторым – один из языков основных стран Европейского союза.

Депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор, представляющий партию «Русский союз Латвии» (РСЛ), обратился с заявлением в Службу государственной безопасности (СГБ) республики с просьбой проверить высказывания президента Латвии Эгилса Левитса об отказе от изучения русского языка в школах.

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин заявил, что соотечественники имеют право свободно говорить и учиться на родном языке, изучать культуру и историю Родины предков.