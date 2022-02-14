 

СМИ: Зеленский обратится к украинцам в понедельник вечером

14.02.2022, 20:05, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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