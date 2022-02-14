 

Sky – «речь об их суверенитете» — в Британии заявили, что поддержат Киев, если тот решит не вступать в НАТО

14.02.2022, 20:02, Новости дня
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Комментируя заявление посла Украины в Великобритании о том, что Киев готов проявить «гибкость» в вопросе вступления в НАТО, министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит любое решение Киева по этому вопросу, пишет Sky News. По словам министра, речь здесь идёт о суверенитете Украины и она сама должна определиться со своим политическим курсом.


AP

Российские бомбы могут начать падать на украинскую территорию спустя всего несколько минут после того, как президент РФ Владимир Путин отдаст соответствующий приказ, пишет Sky News со ссылкой на слова министра Вооружённых сил Великобритании Джеймса Хиппи.

«Я опасаюсь, что вторжение может начаться в самое ближайшее время, но это не значит, что оно точно произойдёт. Но предупреждаю: ракеты и бомбы могут начать падать на украинские города всего через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ», — заявил министр.

При этом Хиппи призвал всех британцев на Украине как можно скорее покинуть страну, учитывая, что РФ сосредоточила на её границах примерно 130 тыс. солдат, а также обеспечила её различными припасами в виде топлива, медикаментов и средств для наведения мостов.

Министр вооружённых сил также отметил, что Великобритания поддержит Украину вне зависимости от того, захочет она вступить в НАТО или нет.

С подобным заявлением он выступил на фоне замешательства, возникшего из-за слов посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов проявить «гибкость» в вопросе вступления в военный альянс. Однако впоследствии дипломат объяснил суть своего заявления, подчеркнув, что Киев не собирается отказываться от намерения стать членом НАТО.

Ещё до того, как Пристайко прояснил позицию Украины, Хиппи заявил следующее: «Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Это решение самих украинцев».

«И аналогично: если Украина захочет сохранить свою прежнюю позицию и заявить, что в будущем она, возможно, намеревается вступить в НАТО, то мы их в этом тоже поддержим, потому речь идёт об их суверенитете», — добавил он.



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