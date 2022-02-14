 

После легкого COVID-19 значительно повышается риск инсульта и сердечного приступа

14.02.2022, 19:58, Разное
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Чтобы оценить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в течение года после перенесенной инфекции, ученые Вашингтонского университета воспользовались базой данных Министерства по делам ветеранов США. Исследователи проанализировали состояние здоровья 153,7 тысячи ветеранов, у которых был подтвержден COVID-19, большинство из них (131 тысяча человек) перенесли инфекцию легко. Их данные сравнили с информацией о здоровье более 5,6 миллиона человек, у которых не было коронавируса, и еще 5,8 миллиона пациентов, наблюдавшихся до 2019 года.

Результаты неприятно удивили авторов исследования: у пациентов после COVID-19 значительно повышался риск развития 20 сердечно-сосудистых состояний в течение года. Так, вероятность ишемического инсульта у переболевших была в среднем на 52% выше по сравнению с контрольной группой. Риск развития ишемической болезни сердца увеличивался после инфекции на 72%, а частота сердечных приступов была выше на 63%.

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Самый высокий риск был у тех, кто перенес тяжелую форму COVID-19 и был госпитализирован, однако даже после легких симптомов коронавируса он был значительным. Более того, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была высокой даже у пациентов моложе 65 лет, без хронических заболеваний и вредных привычек.

«Неважно, молоды вы или стары, курите вы или нет, риск все равно есть», — сообщил соавтор исследования Зияд Аль-Али.

Ученые отметили, что тяжелое течение COVID-19 связано с наибольшим количеством осложнений, очень важно, чтобы непривитые люди как можно скорее получили вакцину, которая снижает риск госпитализации и смерти.



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