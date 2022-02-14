 

Камила Валиева впервые высказалась о допинг-скандале

14.02.2022, 19:56, Разное
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Сегодня утром стало известно, что Камила Валиева продолжит участие в Олимпиаде-2022 и что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), основанием для которых стал “сомнительный” допинг-тест фигуристки. 

В распоряжении журналистов оказалось видео, в котором Камилла узнает радостную новость от тренеров. Реакция спортсменки была довольно спокойная, а позже она объяснила, что чувствует сейчас. Камила впервые за время допинг-скандала дала комментарий прессе. 

Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что я это буду делать максимально. Настроюсь и покажу свои результаты, — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Напомним, скандал разгорелся почти сразу после того, как сборная России с Камилой Валиевой в ее составе одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Сначала организаторы сообщили о переносе церемонии награждения на один день, а потом – на неопределенный срок. 11 февраля ее допинг-пробу официально признали положительной – анализы от 25 декабря показали наличие запрещенного препарата триметазидина. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. Все эти дни Валиева тренировалась наряду с остальными при поддержке своего тренера Этери Тутберидзе. Соревнования между одиночницами стартуют завтра, 15 февраля.



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