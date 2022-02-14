 

Александр Гудков: 10 коротких вопросов

14.02.2022, 19:56, Разное
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Катя Варнава или Саша Бортич – кто лучший партнер на площадке?

Варнава! 

Какое ваше путешествие могло бы стать основой для фильма “Орел и решка”?

В Молдавию. 

Какую страну мечтаете посетить и почему? 

Новую Зеландию – потому что далеко. 

Три любимых русских дизайнера?

Мардо, Мардо и еще раз Андрей Мардо! И Гоша Рубчинский

Если бы всю жизнь надо было носить одежду одного бренда, какой бы это был бренд?

Gucci.

Если бы одну песню можно было сделать гимном всей жизни, какая это была бы композиция? 

Люся Чеботина “Зачем мне солнце Монако”.

У вас есть фобии?

Да, я боюсь стареть.

Продолжите фразу: “Вы удивитесь, когда узнаете что я умею…”

Вязать.

Как выглядит ваше Guilty pleasure…

У уролога… 

Если бы завтра наступил конец света, чем бы вы занялись?

Баяном.



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