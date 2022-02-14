Самый высокий рейтинг в Киеве имеют Кличко и его партия УДАР – опрос

На вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах мэра, 33% указали Кличко.

У ближайшего потенциального конкурента, шоумена Сергея Притулы, – 4,7%.

В пятерку самых рейтинговых вошли также бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (3,9%), бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов (3,6%) и народный депутат от “Батьківщини” Алексей Кучеренко (3,1%).

23,2% опрошенных затруднились с ответом, а 16,6% заявили, что не пойдут на выборы.

Скриншот: imcon.com.ua

Возглавляемая Кличко партия УДАР лидирует в рейтинге потенциальных участников выборов в Киевский городской совет. Среди тех, кто намерен идти на избирательные участки, УДАР поддерживают 16,7%.

Поддержку получили у респондентов также “Европейская солидарность” (10%) и “Слуга народа” (8,3%), остальные политические силы набрали менее 5%.

Затруднились с ответом 25,2%, это больше уровня поддержки партии УДАР.

15,6% опрошенных ответили, что не намерены идти на выборы в Киевсовет.

Скриншот: imcon.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 8 февраля по заказу общественной организации “Центр развития городов”. На улицах столицы методом face-to-face опросили 1005 киевлян от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре, набрав 50,52%. Попова, главного конкурента мэра, поддержали тогда 9,51%.

На местных выборах в 2020 году в Киевсовет прошли семь партий: “Европейская солидарность” (20,52% голосов избирателей), УДАР (19,98%), “Единство Александра Омельченко” (8,74%), “Оппозиционная платформа – За жизнь” (7,81%), “Слуга народа” (7,53%), “Батьківщина” (7,49%), “Голос” (5,97%).

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