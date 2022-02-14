 

Давиденко: Я не умею стрелять, убивать и воевать. Но мой дед, которому в 1941 году было 15 лет, тоже не умел и не собирался стрелять, воевать и убивать

14.02.2022, 19:52, Новости дня
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Я в Греции. Еще в пятницу улетел в Афины выбирать лодки для нашей майской корпоративной регаты.

Тут сейчас +16 °C и солнышко светит, первые смельчаки уже купаются в море, а террасы кафешек забиты людьми. Никто не думает о войне и все мысли греков – о подготовке к новому туристическому сезону. Именно тут меня застала новость от Байдена о войне.

Казалось бы. Идеальное место, чтобы пересидеть, переждать, перебдеть – сбежать. Но. Если все мы такие ох…енные в своей обычной жизни решим улететь, пересидеть, переждать – то кто тогда будет работать, защищать, помогать, волонтерить? Кто будет показывать пример, вести за собой и вселять надежду в лучшее?

Я точно знаю. Крым оккупирован Россией лишь потому, что некому было его защитить. С Украиной так не будет.

Россия сильно заблуждается, если думает, что поход на Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье или Киев будет для них легкой прогулкой. Не будет.

Я не умею стрелять, убивать и воевать. Но мой дед, которому в 1941 году было 15 лет, тоже не умел и не собирался стрелять, воевать и убивать.

В итоге. Он не только освободил свою родную Черниговщину, но и в пехоте дошел до Вены. Все в жизни бывает в первый раз.

Завтра утром мы летим домой. Наше место сейчас дома, а дом – это Украина.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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