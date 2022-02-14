В Москве госпитализировали айтишника, который больше суток нигде не писал о своей зарплате и исключительности

В Москве медики спасли жизнь 26-летнему работнику IT-сектора, который больше суток не рассказывал никому о своих доходах и не обсуждал исключительные качества разработчиков, благодаря которым они возвышаются над людьми остальных профессий. Мужчину нашли с признаками крайнего истощения и спутанным сознанием.

Тревогу забили коллеги айтишника, заметив его исчезновение. Обычно по субботам и воскресеньям у него выходные, но это время он тратил, как правило, на самолюбование в соцсетях – к примеру, рассказывал малознакомым людям о своей зарплате, объяснял им, почему его профессия уникальна и требует природного дара, в отличие от таких призваний, как врач или столяр. В последний раз мужчина был активен в сети в 4 утра в субботу – он написал в Twitter, что “грамотно влиться в рабочий флоу на фронте – это не ядерная физика, это намного сложнее”, после чего исчез.

Его коллеги испробовали все возможные способы контакта – написали ему в Slack, создали для него задачу “Отзовись” в Jira, попытались сделать вызов в Telegram. Затем один из них даже позвонил на мобильный номер пропавшего, но после двух гудков испугался, что тот возьмёт трубку, и сбросил. После этого программисты написали о ситуации в рабочий чат и администратор офиса вызвала скорую помощь на домашний адрес сотрудника.

В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.

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