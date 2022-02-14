Суд, на выезд с вещами

Хроника текущих репрессий. Выпуск 9. Еще одно дело Навального, «иноагенты» и «Рамштайн».

Начинается новый процесс против Алексея Навального. Власти, опасаясь повторения зимних протестов 2021 года, решили провести выездное заседание подальше от Москвы. Суд пройдет в колонии, где оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». Обычно выездные заседания проводятся крайне редко; как правило, из-за болезни подсудимого. Но для Навального написан отдельный УПК. В этом мы могли убедиться год назад, когда судья специально приезжала к нему в Химкинское ОВД, чтобы избрать меру пресечения. Подробнее о дате слушаний и о других не менее важных событиях мы зафиксировали в очередных «Хрониках текущих репрессий».

«Дело Навального»

15 февраля судья Лефортовского суда Маргарита Котова проведет первое заседание по делу Алексея Навального в исправительной колонии (ИК-2) в Покрове Владимирской области.

Утром 8 февраля соратники Навального сообщали, что оппозиционера собираются этапировать в столичное СИЗО, чтобы он мог участвовать в новом процессе очно. Но позже адвокаты уточнили, что подсудимый не будет участвовать в заседаниях даже по видеосвязи, которую ранее использовали при рассмотрении поданных им к колонии исков и апелляций. Вместо этого суд решил провести выездное заседание прямо в колонии. Пресс-служба суда до сих пор молчит — не объясняет причину такого решения и не спешит сообщить журналистам регламент работы в день заседания.

Соратники оппозиционера полагают, что это связано с желанием сделать суд максимально закрытым — без прессы и без посторонних глаз.

Новое «дело Навального» состоит из шести эпизодов. Первые четыре касаются мошенничества с пожертвованиями (ч. 4 ст. 159 УК): по версии следствия, политик потратил на себя около 350 млн руб., собранных для работы его организаций. Речь идет о тратах на президентскую кампанию 2018 года. Еще два эпизода связаны с прошлогодним судом о клевете на ветерана войны Игната Артеменко: в ходе процесса политик получил от судьи более десятка замечаний, что в итоге вылилось в уголовное дело об оскорблении участников судебного процесса и судьи Веры Акимовой (ч. 1, ч. 2 ст. 297 УК). В совокупности по предъявленным обвинениям оппозиционеру грозит до 15 лет лишения свободы.

«Дело Сафронова»

В обвинении и материалах дела журналиста Ивана Сафронова отсутствуют сведения, как и от кого он получил доступ к государственной тайне, сообщил его адвокат Иван Павлов (вынуждены указать — внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»).

На днях защита закончила ознакомление с материалами дела. «Объяснить сильнейший прессинг защитников и препятствование нашей работе несложно. Обвинители боятся быть посмешищем, ведь имей мы на руках выписки из уголовного дела или компьютер в кабинете следователя, продемонстрировали бы им все их секреты в интернете», — написал Павлов в своем Telegram-канале.

ФСБ также обвиняет Сафронова в получении незаконного дохода от «преступной деятельности». Как отмечает Павлов, источник или способ получения этого дохода также не описан.

«Обвинение лишено конкретики и правдоподобности, а многочисленные ходатайства стороны защиты о разъяснении стороной обвинения были проигнорированы», — заключил адвокат.

Защита ознакомилась с материалами дела о госизмене (ст. 275 УК) за две недели. Всего в деле 23 тома, при этом следователь Чабан запретил адвокатам делать выписки даже из той части, которая не содержит гостайну — защитникам пришлось заучивать и запоминать детали на слух. Также на этой неделе стало известно, что Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил под стражей Сафронова и признал продление ареста законным.

Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Фото: РИА Новости

Дело о репосте клипа Rammstein

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге отправил на пересмотр дело экс-главы архангельского штаба Навального (организация признана Мосгорсудом экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Боровикова, которого обвинили в распространении порнографии из-за репоста клипа группы Rammstein.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков, дело направили на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд. Боровикова оставили под стражей на три месяца, но адвокаты будут добиваться изменения меры пресечения.

Из-за того что Боровиков в 2014 году добавил клип в свои видео во «ВКонтакте», в апреле 2021 года Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил его к 2,5 года колонии общего режима по делу о распространении порнографии через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). В июле Боровикову сократили срок на три месяца, поскольку у него родился ребенок.

Андрей Боровиков

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Дело Павла Зеленского

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор бывшему оператору ФБК (организация признана Мосгорсудом экстремистской и запрещена в РФ, а также внесена в реестр «иноагентов») Павлу Зеленскому, осужденному из-за двух твитов по статье о призывах к экстремизму. Ему изменили место отбытия наказания с колонии общего режима на колонию-поселение.

16 апреля 2021 года Зеленского признали виновным в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, позже апелляционный суд сократил этот срок на месяц. Уголовное дело против бывшего оператора ФБК возбудили из-за двух твитов, написанных им после гибели журналистки Ирины Славиной в октябре 2020 года.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Зеленского с Навальным и его соратниками в реестр террористов и экстремистов.

Павел Зеленский с Алексеем Навальным. Фото из соцсетей

«Дворцовое дело»

Бывший фигурант «дворцового дела» из Челябинска Павел Струнин покинул Россию и запросил политическое убежище в Норвегии, сообщает «Настоящее время» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента»).

По словам активиста, он и его семья не в силах погасить задолженность по иску: суд взыскал с него и еще четырех человек более двух млн рублей за оплату работы силовиков на митинге 2021 года в поддержку Навального. «Если платить нечем, то по закону они могут арестовать имущество», — предположил Струнин. Это и стало поводом для эмиграции.

Струнина задерживали на акции 31 января 2021 года. После этого суд дважды назначал ему административный арест. Кроме того, СК заводил на Ступина уголовное дело по статье о перекрытии дорог (ч. 1 ст. 267 УК) в связи с акцией 31 января. Однако в декабре 2021 года дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Павел Струнин. Фото из соцсетей

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«Иноагенты»

Минюст продолжает раскрывать причины, по которым реестр «иностранных агентов» пополняется новыми людьми и организациями. И эти поводы в очередной раз не перестают удивлять своей абсурдностью. Ведомство никогда публично не комментирует внесение в реестр, и понять, что за «иностранное финансирование» обнаружили чиновники, можно только через суд.

Так Минюст внес информационное агентство «Росбалт» в реестр СМИ-«иноагентов» из-за оплаты центром «Сова» (внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента») помещения для проведения пресс-конференции. Об этом сказано в решении Замоскворецкого суда Москвы, который отказался исключить издание из реестра.

В документе говорится, что в январе 2020 года центр «Сова» перечислил «Росбалту» деньги, полученные от Европейского союза, а именно из Бельгии. Речь шла о 90 тысячах рублей. Кроме того, как установил суд, в течение года, с сентября 2020 года, агентство цитировало издания, признанные «иностранными агентами», в их числе «Голос Америки», «Кавказ.Реалии», телеканал «Настоящее время» и «Север.Реалии» (все внесены в реестр «иноагентов»), и участвовало в подготовке их материалов.

В свою очередь, координатор движения «Голос» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию «иностранного агента») в Петербурге Полина Костылева попала в реестр «иноагентов» из-за перевода 500 рублей от гражданина Узбекистана и сюжета телеканала «Настоящее время» (тоже «иноагента»).

Согласно данным Росфинмониторинга, 24 декабря 2019 года житель Узбекистана Анваржон Назаров перевел ей 500 рублей. Минюст также «выявил один факт распространения Костылевой материалов иностранного средства массовой информации». В частности, речь идет об интервью белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской телеканалу «Настоящее время» от 4 августа 2020 года, которое координатор запостила в своем Facebook.

Накануне стало известно, что в реестр СМИ-«иноагентов» попала учредитель издания Sota.Vision Александрa Айнбиндер. Позже Минюст также внес Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив в список незарегистрированных движений, выполняющих функции «иностранного агента».

Фото: Сергей Карпов / ИТАР-ТАСС

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

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