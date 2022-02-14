Мнение: Отступаем, но мужественно

Не зря мне вчера вспомнилась первая героическая победа в Сирии в марте 16 года. Ровно по той же схеме сегодня Лавров и Шойгу доложили Путину о том, что нужно наращивать переговорный процесс, украинская повестка должна уйти и уступить место проблемам контроля над вооружениями, шанс договориться есть всегда, учения в Белоруссии и рядом с украинской границе частично завершены, частично завершаются, войска готовятся к отъезду к местам постоянной дислокации. Путин всё одобрил.

Похоже, что решено стратегически отступать — убегать, но мужественно. Правда, остается неясным главный вопрос — согласятся ли с этим Штаты. Дадут ли они совершиться этому героическому драпу.

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