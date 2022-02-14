 

Кедми назвал истерию Запада страхом перед РФ

14.02.2022, 19:32, Разное
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Владимир Путин поставил ультиматум Украине, нарушение которого приведет к тому, что Незалежная лишится Донбасса. Об этом пояснил известный политолог Яков Кедми.
Российский президент пояснил о четкой позиции страны относительно Украины. О ней знают и в Киеве, и на Западе. По словам Путина, если будут отменены Минские соглашения, касающиеся Донбасса, то Украина таким образом сделает грубейшую ошибку, подвергнув себя угрозе.

По словам Якова Кедми, РФ признает вышеуказанные договоренности, поэтому не может быть о речи и присоединении «даже миллиметра украинской земли в нынешних границах». Если же они не будут соблюдены, то Москва пойдет на признание ЛДНР.

Именно по этой причине на Западе столкнулись с истерией касательно «вторжения РФ в соседнюю страну». Дело в том, что в США и НАТО не знают, как поступать и к каким действиям готовиться, чтобы ответить на требования Москвы относительно гарантий безопасности. Иными словами, Запад застигнут врасплох, цитирует слова политолога издание «ПолитЭксперт».



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