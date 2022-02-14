Врач рассказал о связи диабета с употреблением сахара

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14.02.2022, 19:32, Разное
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Михаил Анциферов рассказал, как связаны между собой употребление сахара и заболевание диабетом. Доктор исключил прямую связь между потреблением сладкого и болезнью.
Сахар, особенно в больших количествах, наносит вред здоровью и может стать одним из факторов, провоцирующих диабет второго типа, но прямой причиной диабета сахаросодержащие продукты быть не могут.

Доктор утверждает, что никакой связи сахара с диабетом нет. Более того, этот миф, который прочно закрепился, не имеет под собой никакой доказательной основы. Это не значит, что сладкоежки могут успокоиться и извлекать из сахара пользу, но и паниковать из-за лишнего кусочка торта не стоит.

Диабетом нельзя заразиться или заболеть по причине злоупотребления той или иной пищей. Болезнь – следствие прекращения выработки организмом вещества инсулин. Из-за недостатка этого гормона организм перестает контролировать уровень глюкозы, снижается иммунитет, страдают все внутренние органы.

Источник: yandex.ru



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