Ученый напомнил россиянам, как увеличить срок жизни

Александр Беляков, ученый, напомнил жителям РФ, как можно увеличить срок жизни. Специалист считает, что можно реально дожить до 100 лет, если следовать простым рекомендациям.

При прослеживании исторических моментов видно, что длительность жизни людей постоянно возрастает. Эксперты отмечают, что много людей уже доживают до глубокой старости. Александр Беляков рассказал, что в РФ минимум 4 региона отличаются нужными условиями для того, чтобы люди жили больше привычного срока. В перечень попали республики Ингушетия и Дагестан, а также Санкт-Петербург и Москва. Эксперт считает, что каждый субъект обладает своими достоинствами. Например, на Кавказе имеется благоприятный климат и там есть хорошие экологические условия. Чистый воздух и вода оказывают позитивное влияние на здоровье местных жителей.

В “столицах” показатели значительно хуже, но там хорошо развита система здравоохранения. Для долголетия особенно важна диагностика онкологических болезней. Также исследователь отметил, что часто возраст человека обусловлен передаваемым поколением генов. Для этого необходимо заботиться о здоровье и обеспечивать правильное питание. Важны и занятия спортом, умственная активность.

Ученый не исключает, что в ближайшем будущем люди будут жить до 150 лет. Эксперт рассказывает о геноме, который открыли специалисты и, если они смогут научиться оказывать на него действие, то люди проживут намного дольше.

Источник: actualnews.org