 

Ученый напомнил россиянам, как увеличить срок жизни

14.02.2022, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александр Беляков, ученый, напомнил жителям РФ, как можно увеличить срок жизни. Специалист считает, что можно реально дожить до 100 лет, если следовать простым рекомендациям.
При прослеживании исторических моментов видно, что длительность жизни людей постоянно возрастает. Эксперты отмечают, что много людей уже доживают до глубокой старости. Александр Беляков рассказал, что в РФ минимум 4 региона отличаются нужными условиями для того, чтобы люди жили больше привычного срока. В перечень попали республики Ингушетия и Дагестан, а также Санкт-Петербург и Москва. Эксперт считает, что каждый субъект обладает своими достоинствами. Например, на Кавказе имеется благоприятный климат и там есть хорошие экологические условия. Чистый воздух и вода оказывают позитивное влияние на здоровье местных жителей.

В “столицах” показатели значительно хуже, но там хорошо развита система здравоохранения. Для долголетия особенно важна диагностика онкологических болезней. Также исследователь отметил, что часто возраст человека обусловлен передаваемым поколением генов. Для этого необходимо заботиться о здоровье и обеспечивать правильное питание. Важны и занятия спортом, умственная активность.

Ученый не исключает, что в ближайшем будущем люди будут жить до 150 лет. Эксперт рассказывает о геноме, который открыли специалисты и, если они смогут научиться оказывать на него действие, то люди проживут намного дольше.

Источник: actualnews.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Мнение: Погубит ли углеродный налог Россию, экологичная вырубка леса и полезные лесные пожары

19.03 / Ученые обнаружили способность ультразвука «раскалывать» оболочку SARS-Cov-2

01.08 / «Готовят себе алиби»

12.10 / Мнение: Когда «красные» бьют…

09.09 / Мнение: Актуальное применение гуань дао

19.03 / ДОМ.РФ профинансирует разработку проектов планировки территории центра Саратова

03.01 / Мнение: Что такое ВОУКИЗМ

18.07 / Мнение: Почему я не баню инакомыслящих

25.05 / Даже если формы далеки от модельных: как создавать модные летние аутфиты полным дамам (последние тренды и советы)

02.03 / Опубликовано видео с места нападения на Олесю Малибу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика