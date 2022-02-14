Отвлечение внимания от суда над Навальным станет основой военной доктрины России в 2022 году

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Генштаба представил новую военную доктрину, главной целью которой станет отвлечение внимания российского общества и международного сообщества от судебных процессов над видеоблогером Алескеем Навальным. Генштабу поручено разработать план вторжений и провокаций, которые Вооружённые силы будут проводить для достижения этой цели.

В качестве возможных способов заполнения информационной повестки во время судов над блогером рассматриваются военные интервенции на территории соседних государств, провокации в нейтральных водах, открытые боестолкновения с кораблями недружественных государств и нанесение точечных ядерных ударов малой мощности по населённым пунктам и военным объектам на их территории. Также в дни, когда планируются очередные судебные или следственные мероприятия с участием означенного гражданина, МИД, представители России в ООН и сотрудники других ведомств будут делать громкие сенсационные заявления с целью переключения общественной дискуссии. Также Минобороны разработает план бомбардировок Воронежа, Ростова и других городов России в случае повышения интереса к личности упомянутого персонажа.

«Нельзя допустить, чтобы наши геополитические партнёры вспоминали о берлинском пациенте. У нас достаточно ракет, самолётов, танковых и мотострелковых соединений, чтобы этого не допускать. Общая протяжённость границ с враждебными государствами – несколько тысяч километров, так что способ отвлечь внимание от данного гражданина найдётся. Ядерное оружие в данном контексте используется как крайний, но всё же допустимый способ», – сказал Шойгу.

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