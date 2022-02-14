РУСАДА: Допинг-проба Валиевой была доставлена в достаточный для проверки срок

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой была доставлена в лабораторию Стокгольма в достаточный для выполнения проверки срок.

Уточняется, что лаборатория в Стокгольме в январе проинформировала РУСАДА, что допинг-проба Валиевой будет проверена в приоритетном порядке, однако предоставила заключение лишь 7 февраля, информирует ТАСС.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».