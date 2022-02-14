 

В Петербургском госуниверситете заявили о пропаже американской студентки

14.02.2022, 19:20, Новости дня
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Студентка из США, приехавшая учиться в Санкт-Петербургский государственный университет, исчезла и не выходит на связь с вузом в течение недели, сообщил заместитель ректора университета по безопасности Дмитрий Грязнов в ответ на запросы СМИ в виртуальной приемной СПбГУ.

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением о пропаже студентки К. К. Уэллс, прибывшей учиться из США, пишет портал Znak.com.

По данным университета, 28 января девушка приехала в Петербург для обучения по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный». В начале февраля Уэллс лично пришла в СПбГУ для подписания договора, после чего пропала.

Грязнов добавил, что «с 7 февраля сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом». 

На связь девушка так и не вышла. Официально правоохранительные органы информацию о ее пропаже пока не комментировали.

Напомним, в июне 2021 года американка из Калифорнии приехала учиться в Россию и пропала под Нижним Новгородом.Позже без вести пропавшую в Нижегородской области американскую студентку Кетрин Сироу обнаружили мертвой.



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