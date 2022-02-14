Полиция Украины переведена на усиленный режим работы

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14.02.2022, 19:20, Новости дня
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Национальная полиция Украины сообщила о переходе на усиленный режим работы с 14 по 19 февраля, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры.

«С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, усиленный режим предусматривает увеличение числа патрулей для обеспечения общественного порядка на улицах, также будут развернуты дополнительные ситуационные центры для оперативного мониторинга ситуации в стране. Полиция дополнительно берет под охрану объекты критической инфраструктуры и органов власти.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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