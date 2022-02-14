 

Скончалась журналистка Лариса Кислинская

14.02.2022, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На 64-м году жизни скончалась журналистка Лариса Кислинская, сообщают СМИ со ссылкой на сообщение в Instagram актера Станислава Садальского.

Причина смерти не называется. Садальский призвал Союз журналистов РФ помочь с организацией похорон. По его словам, у Кислинской не осталось близких родственников, передает радиостанция «Говорит Москва».

Лариса Кислинская известна криминальными расследованиями в 90-е годы, она работала в холдинге «Совершенно секретно». Также была обозревателем газеты «Советская Россия». Является лауреатом премии Союза журналистов СССР и премии «Лучшие перья России».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Конгрессмены от обеих партий призвали Помпео встать на сторону народа Беларуси

08.07 / Минприроды отреагировало на несогласие «Норникеля» о сумме ущерба после ЧП в Норильске

04.01 / Британцы выпустили самый маленький смартфон

15.11 / CBS – на суше и на дне океанов — пандемия вызвала резкий рост пластиковых отходов

01.09 / “Без тестирования на COVID-19 и карантина”. Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев

05.08 / Бацман: Марчук сделал неоценимо много для Украины. Он наверняка был главным хранителем государственных тайн

30.06 / Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи

30.06 / Мантуров заявил о способности промышленности справиться с тремя волнами коронавируса

27.07 / N-TV – отношения Китая и США не потеплели, несмотря на четырёхчасовые переговоры

14.01 / Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы об убыточности формулы “Роттердам плюс” – НАБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика