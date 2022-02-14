Скончалась журналистка Лариса Кислинская

На 64-м году жизни скончалась журналистка Лариса Кислинская, сообщают СМИ со ссылкой на сообщение в Instagram актера Станислава Садальского.

Причина смерти не называется. Садальский призвал Союз журналистов РФ помочь с организацией похорон. По его словам, у Кислинской не осталось близких родственников, передает радиостанция «Говорит Москва».

Лариса Кислинская известна криминальными расследованиями в 90-е годы, она работала в холдинге «Совершенно секретно». Также была обозревателем газеты «Советская Россия». Является лауреатом премии Союза журналистов СССР и премии «Лучшие перья России».