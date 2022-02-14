 

Das Erste – союзники Украины в Киеве пакуют чемоданы, а местные упрямо не верят в угрозу

14.02.2022, 19:16, Новости дня
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В то время как США, Германия и другие страны эвакуируют своих граждан с Украины, у местного населения угроза возможного вторжения РФ паники не вызывает, пишет Das Erste. Киевляне гуляют по улицам города, развлекаются как ни в чём не бывало. К спокойствию призывает и президент страны Владимир Зеленский, рассказывает немецкий телеканал.

В то время как не только немцы, но и американцы, а также другие союзники пакуют чемоданы, в Киеве Инна Рук такой паники не наблюдает.

Они играют украинскую народную песню, когда будто мир в порядке. Сегодня ранним вечером в прогулочном районе Киева царит праздничное настроение, играют уличные музыканты, люди прогуливаются, делают фотографии, едят и пьют. Немного похоже на упрямство, ведь на украинской границе сосредоточены войска, а США предупреждают о предстоящей атаке России.

Украинский президент Владимир Зеленский посетил тренировку спецназа. И складывается такое впечатление,что военное присутствие РФ беспокоит его меньше, чем сигналы тревоги из США.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Правда в том, что у нас другая информация. Для нашего противника паника в стране — это самое лучшее. И все эти предостережения нам не помогают, они только помогают сеять панику.

Беспокоятся все, кого мы сегодня опросили, но реальный страх практически не ощущается.

ЖЕНЩИНА: Возможно всё. Знаете, никто не знает, что может прийти в голову Путину, какой у него план. Но это наш дом. Почему мы должны убегать? Сегодня прекрасный день, сегодня мы счастливы. А то, что будет завтра, будет завтра.

МУЖЧИНА: Я запишусь в гражданскую оборону. Мы же на своей земле. Куда нам идти?! У меня дома есть оружие. Буду стрелять.

В полдень по Киеву прошёл «Марш против войны». Оппозиционеры, те, кто поддерживает правительство, националисты — пёстрая компания. Можно увидеть даже флаги из Белоруссии. Белый, красный, белый. Многие белорусы убежали на Украину. Эти две дамы ходят на любую демонстрацию против России.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Чтобы выразить свою солидарность с Украиной. Мы не боимся врагов. Если они придут, мы будем сопротивляться. Мне 87 лет, а не боюсь.

Что ещё им остаётся, кроме как ждать. В Донбассе война идёт уже 8 лет. Станет ли она масштабнее — решать Москве.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2022 года.



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