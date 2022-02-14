 

Компания “Конкорд” готова вернуться к закону “О праве на забвение” после череды выигранных судов

14.02.2022, 19:13, Разное
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В пресс-службе компании отметили, что шесть лет назад предприниматель подал иски к ООО “Яндекс” в рамках реализации закона “О праве на забвение” и потребовал удалить из поисковой выдачи публикации с информацией, которая не соответствует действительности. Однако затем юристам пришлось отказаться от этой идеи из-за процессуальных сложностей. Но теперь компания готова вернуться к закону “О праве на забвение”.

“Юридическая служба компании “Конкорд” считает, что настал тот момент, когда наши требования к поисковым системам будут удовлетворены, а в случае отказа мы будем вынуждены через суд исполнить нормы закона”, — говорится в заявлении.

Соответствующее решение принято после череды побед Евгения Пригожина в судах со СМИ, выпускающими материалы с порочащей предпринимателя информацией, уточнили в “Конкорде”.



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