Компания “Конкорд” готова вернуться к закону “О праве на забвение” после череды выигранных судов

В пресс-службе компании отметили, что шесть лет назад предприниматель подал иски к ООО “Яндекс” в рамках реализации закона “О праве на забвение” и потребовал удалить из поисковой выдачи публикации с информацией, которая не соответствует действительности. Однако затем юристам пришлось отказаться от этой идеи из-за процессуальных сложностей. Но теперь компания готова вернуться к закону “О праве на забвение”.

“Юридическая служба компании “Конкорд” считает, что настал тот момент, когда наши требования к поисковым системам будут удовлетворены, а в случае отказа мы будем вынуждены через суд исполнить нормы закона”, — говорится в заявлении.

Соответствующее решение принято после череды побед Евгения Пригожина в судах со СМИ, выпускающими материалы с порочащей предпринимателя информацией, уточнили в “Конкорде”.