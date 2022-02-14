 

Эсеры поддержат обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР

14.02.2022, 19:12, Разное
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Первый замглавы фракции Олег Нилов напомнил, что “Справедливая Россия – За правду” неоднократно выступала с собственной инициативой о признании республик Донбасса.

“Конечно, мы будем поддерживать постановление. Суть одинакова, обращение просто в разные адреса — в адрес правительства, МИДа, для изучения какого-то… Семь лет изучали-изучали, что изменится? Сколько можно изучать?” – сказал парламентарий телеканалу “Дума ТВ”.

Депутат напомнил, что еще один проект постановления адресуется президенту России. В документе излагается позиция большинства парламентариев – таким образом получится выйти на решение, отметил Нилов.

“Понятно, без президента такое решение невозможно принять, но я считаю и фракция считает, что нужно напрямую обращаться к президенту с этой инициативой”, – сказал член фракции СЗРП.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 15 февраля депутаты рассмотрят два постановления об обращении к президенту по вопросу признания ДНР и ЛНР.

Первый документ предполагает, что после принятия его незамедлительно направят главе государства. В случае одобрения второго его отправят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов. После этого Дума вернется к рассмотрению.

“Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов”, – написал Володин в своем телеграм-канале.



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