Канье Уэст и Джулия Фокс расстались: он признался в любви Ким, а она в слезах покинула Лос-Анджелес

Любовь длится три года или… месяц, как роман рэпера Канье Уэста и актрисы Джулии Фокс. Судя по всему, пара, о которой говорили все, распалась. В выходные Канье Уэст появился на финальном матче Национальной футбольной лиги не с ней, а с детьми (причем с Ким Кардашьян он до сих пор никак не разведется. Он отметил это событие в своем Instagram, назвав этот день “великолепным”, но на этом не остановился.

За сутки Йе сделал ряд публикаций, в которых громко заявил (все посты написаны заглавными буквами), что желает вернуть свою семью, что между ним и Ким нет никаких разногласий и если кто увидит Кардашьян в компании ее нового бойфренда, комика Пита Дэвидсона, то должен непременно кричать “КимЙе навсегда”. Канье опубликовал фото Ким и Пита с их недавнего свидания и уточнил, что пальто, в котором Кардашьян гуляет с новым парнем, купил для нее он.

У меня нет разногласий с Ким, я люблю свою семью, так что прекратите говорить об этом. Я не отказываюсь от своей семьи. Я купил это пальто для Ким и думал, что этот подарок особенный. Я верю, что мы снова будем вместе. Я ничего не имею против СМИ, я люблю всех и всем во всем мире желаю счастья, – написал Канье и добавил. – Иногда в прессе меня называют “сумасшедшим”, но быть влюбленным, значит, быть без ума от кого-то или чего-то, а я без ума от своей семьи. Всем счастливого Дня святого Валентина.

Примерно в то же время папарацци сняли Джулию в аэропорту Лос-Анджелеса, причем в зоне вылета ее видели в слезах. Что именно стало причиной расстройства Джулии, конечно, остается загадкой, однако поклонники уверены – Джулия расстроена из-за расставания с Канье. Актриса никак не комментирует свои отношения и свои слезы, однако совместные фото с Канье, кроме тех, что сделаны на ее дне рождении, из ее социальных сетей пропали. Зато Фокс неожиданно для всех поставила лайк под предпоследним постом Кардашьян. Впрочем, Фокс никогда не скрывала, что восхищается женой Канье Уэста.

Канье Уэст и Джулия Фокс на Неделе моды в Париже, январь 2022 года

Напомним, что Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили свой роман в начале января, когда в журнале Interview вышла откровенная колонка актрисы. В ней Фокс рассказала о встрече с Йе и начале отношений. В 20-х числах января пара впервые вышла в свет: Канье и Джулия появились на показах Недели моды в Париже. После Джулия написала еще пару заметок о рэпере и их отношениях, а также о том, как он изменил ее стиль и купил ей новый гардероб вещей.