 

Суперкубок-2022: Хайди Клум и Том Каулитц, Кэти Перри и Орландо Блум, Канье Уэст, дочь Эминема и все-все гости матча

14.02.2022, 19:10, Разное
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Вчера неподалеку от Лос-Анджелеса – в городе Инглвуд – прошел финальный матч по американскому футболу Национальной футбольной лиги. Второй раз в истории чемпионата победу одержала команда “Лос-Анджелес Рэмс”, она обыграла “Цинцинатти Бенгалс”. Пока на арене SoFi Stadium за Суперкубок сражались эти команды, внимание журналистов и папарацци было обращено на трибуны, точнее, на VIP-ложу. Там собрался весь свет американского шоубизнеса, а звезд было больше, чем на голливудской Аллее славы.

Селебрити приходили на матч как соло, так и в компании с кем-то. Так, например, рэпер Канье Уэст появился на игре не со своей новой девушкой Джулией Фокс, а с дочерью Норт и сыном Сейнтом, Шарлиз Терон пришла с другом, Кристина Агилера фотографировалась на трибуне с Meghan Thee Stallion, а Кейт Хадсон, Нина Добрев и Элизабет Бэнкс – со своими друзьями. А вот Алекс Родригес, Ребел Уилсон, Дрейк и Оливия Родриго смотрели игру в одиночестве.

Так как матч проходил накануне Дня святого Валентина, папарацци “поймали” в ложе немало парочек. Среди них были Кэти Перри и Орландо Блум, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Джастин и Хейли Бибер, Софи Тернер, которая, вероятно, беременна во второй раз, и Джо Джонас, Хайди Клум и Том Каулитц, Миранда Керр и Эван Шпигель, Кендалл Дженнер и баскетболист Девин Букер и другие. Не обошлось и без особ королевских кровей – на трибуне заметили принца Гарри в компании своей двоюродной сестры принцессы Евгении. Их фото смотрите здесь.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Кульминацией шоу стал даже не финал матча, а уже всемирно знаменитое шоу в перерыве между таймами. В этом году организаторы решили устроить камбэк в прошлое и пригласили авторов самых культовых песен нулевых –  на поле в течение 15 минут выступали Доктор Дре, Снуп Догг, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар, а также 50 Cent, чье появление оказалось сюрпризом – организаторы не заявляли его имя в афише. В итоге во время выступления прозвучали фрагменты около десятка “нетленок”, вот полный список:

  • Dr Dre (ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg) — The Next Episode 
  • 2Pac ft. Dr. Dre — California Love 
  • 50 Cent — In Da Club 
  • Mary J. Blige — Family Affair 
  • Mary J. Blige — No More Drama 
  • Eminem ft. Dr. Dre — Forgot About Dre 
  • Kendrick Lamar ft. MC eiht — m.A.A.d city 
  • Kendrick Lamar — Alright 
  • Eminem — Lose Yourself 
  • Dr. Dre ft. Snoop Dogg — Still D.R.E.



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