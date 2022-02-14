Киевляне считают, что удобный транспорт важнее для комфорта в городе, чем качественная медицина – опрос

В число наиболее популярных вариантов ответа (их можно было выбрать несколько) попали также “качественное медицинское обслуживание” (49,1%) и “трудоустройство” (34,2%).

Услуги жилищно-коммунального хозяйства считают важным показателем только 29,2% киевлян.

Исследование показало, что для женщин удобный транспорт менее важен, чем для мужчин (разница составила более пяти процентных пунктов), а качественная медицина, наоборот, важнее женщинам (разница – девять процентных пунктов).

Транспортный фактор важнее для киевлян в возрасте 18–39 лет, чем для горожан более старшего возраста.

Скриншот: imcon.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 28 января по 8 февраля по заказу общественной организации “Центр развития городов”. На улицах столицы методом face-to-face опросили 1005 киевлян от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

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