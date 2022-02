Поражение на наличном фронте

Разрыв в доходах служит препятствием для отношений между россиянами и россиянками. Дмитрий Прокофьев — об экономике любви.

Что такое «штраф за материнство»? Может ли жена зарабатывать больше мужа? Любят ли русские женщины учителей (спойлер — нет). От ответов на эти вопросы состояние общества зависит гораздо сильнее, чем вам кажется.

Петр Саруханов / «Новая»

Подарки как индикатор отношений

Обрадовать свою пару подарком ко Дню влюбленных планирует только четверть россиян, выяснил исследовательский центр сервиса Superjob. 15% мужчин принесут что-то хорошее своей жене, 9% — подруге. При этом мужья готовы «в среднем» потратить на подарок избраннице 2800 рублей. Любовники «компенсируют» отсутствие официально оформленных отношений большей стоимостью подарка — 3200 рублей.

Женщины ценят и тех и других одинаково, но сильно дешевле — на подарки своим мужчинам они потратят в среднем 2000 рублей. При этом дамы в возрасте от 35 до 44 готовы израсходовать не более 1500 рублей, молодежь оценивает подарки спутникам чуть дороже. Впрочем, дарить что-либо мужчине собирается только каждая пятая гражданка — 14% что-то купят официальному спутнику и только 6% — неофициальному.

Значительная разница в цене «мужских» и «женских» подарков отчасти объясняется тем, что русские женщины — в среднем — зарабатывают меньше, чем мужчины. Гендерный разрыв (gender gap) в оплате труда — разница между средним заработком мужчин и женщин, выраженная в процентах от заработка мужчин, — составляет в РФ 27,9% (по данным обзора Минэкономразвития РФ «Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами», опубликованного в марте 2021 года).

Это много. В странах с «уровнем доходов выше среднего», к которым относится Россия, разрыв между мужскими и женскими доходами не превышает 19%

(согласно данным доклада Международной организации труда Women in business and management: the business case for change).

И этот разрыв — причина многих семейных конфликтов и эмоциональных проблем.

Практика естественного отбора

Но удается ли женщинам подтолкнуть своих спутников к трудовым достижениям? Ответ на этот вопрос можно найти в интереснейшем исследовании «Отцы и дети: «премия» за отцовство на российском рынке труда» экономиста Алексея Ощепкова из Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ (Экономический журнал ВШЭ. 2020; 24(2): стр. 157–190.).

Экономисты обратили внимание на серьезную проблему — при прочих равных «средняя гражданка с детьми до трех лет» получает в РФ зарплату на 4–6% меньше, чем такая же «средняя гражданка «без детей». Это так называемый «штраф за материнство», весьма негативное явление на рынке труда, которое очень беспокоит демографов и социологов. Необходимость ухода за детьми приводит к сокращению занятости женщины и непропорциональному и несправедливому снижению ее заработков

Фото: Jorg LANGE / DPA / ИТАР-ТАСС

А нет ли похожей истории с зарплатами отцов, задумались экономисты? Оказалось, есть! Только у отцов — все наоборот.

Сравнив зарплаты «средних» российских мужчин «с детьми до трех лет» и «мужчин без детей» в период 2000–2018 гг., исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что «отцы» устойчиво зарабатывают в среднем на 25% больше, чем их «бездетные» сверстники равной квалификации. Огромная разница.

Может быть, это рождение ребенка так мотивирует мужчину к труду на благо семьи? Нет, отвечают исследователи, гипотеза о растущем трудолюбии заботливых отцов не подтверждается статистикой. В данном случае мы имеем дело с «феноменом отбора со стороны женщин», которые изначально ориентированы завести отношения с мужчинами, способными оплачивать семейные расходы в случае необходимости. Упрекать за это женщин нельзя — это совершенно рациональная модель поведения.

Попытка работодателей сэкономить на зарплате женщин с детьми оборачивается необходимостью мужчин зарабатывать больше. В РФ в возрастах от 20 до 40 лет гендерный разрыв в оплате труда увеличивается с 21% до 33% (настолько меньше получают женщины). И семейная пара оказывается в «патриархальной модели отношений», когда гражданин вынужден принять на себя большие трудовые нагрузки, поскольку женских доходов очевидно не хватает.

Цена семейного вопроса

Осенью 2021 года на вопрос аналитиков «Работы.ру» по поводу размера заработков своего избранника женщины выразили желание, чтобы их гражданин получал в среднем 124 000 рублей в месяц. Понятно, что такие заработки сейчас недостижимы для большей части мужчин, но здесь важно представление людей о «нормальном» уровне доходов. При этом 76% женщин сказали, что размер дохода мужчины имеет важное значение для отношений. Мужчины менее требовательны — только 49% обращают внимание на заработки партнерши, да и сумма желаемой женской зарплаты не превышает 91 200 рублей.

Вот они, те самые 30% «гендерного разрыва» в оплате труда, могли бы сказать экономисты. Экономику не обманешь.

При этом в семьях, где гражданка зарабатывает больше мужчины, конфликты из-за денег возникают чаще: о наличии финансовых разногласий социологам Superjob в ноябре 2021 года сообщили 38% женщин и 43% мужчин из таких пар. Правда, таких семей совсем немного — только 10% женщин признаются в том, что зарабатывают больше своего спутника. Интересно, что инициатором «финансового конфликта» чаще становится женщина. И, что характерно, в этом признаются сами женщины — и когда она зарабатывает больше (52%), и в союзе, где оба получают одинаково (41%).

Ключевой вопрос любви

На самом деле история о том, кто должен обеспечивать семью, — это история о политическом и экономическом обустройстве страны, ни много ни мало. Общество, в котором «мужчина «работает», а женщина… тоже работает, но работает дома, отказавшись от карьеры, а пару при этом скрепляет необходимость выживания; и общество, в котором партнеры действительно объединяют свои «капиталы» — социальный, человеческий и финансовый, при этом их союз скреплен любовью, — это два совершенно разных общества.

Это разные карьерные траектории людей. Это другой уровень кредитных рисков домохозяйства (две зарплаты вместо одной). Это другой уровень территориальной мобильности. Это другой уровень реакции на кризисы. Это другой уровень сбережений. Это другой уровень личной и общественной свободы.

Кроме того, мужчина, оказавшись в ситуации, когда он «должен обеспечивать семью», потому что жена не может найти хорошей работы,

будет демонстрировать гораздо более высокий уровень лояльности системе — подумайте об этом.

В 1936 году, в разгар Великой депрессии аналитики Gallup спросили американцев: «Одобряете ли вы замужнюю женщину, зарабатывающую деньги… если у нее есть муж, способный ее содержать?»

72% респондентов такую женщину не одобрили, в пользу женской работы вне зависимости от материального положения мужа высказались только 18% опрошенных. Уровни одобрения/неодобрения в этом вопросе сравнялись только в начале 1960-х — и это была уже совсем «другая Америка».

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Очевидно, что несправедливый разрыв в оплате труда мужчин и женщин, «стеклянный потолок» карьеры, с которым сталкиваются женщины, «штраф за материнство», экономическая зависимость женщины, которая зачастую становится триггером семейного насилия, — все это чрезвычайно тормозит развитие общества.

Начинать решение этой проблемы нужно с разрушения стереотипов в отношении карьерных возможностей женщин, повышения их доходов, уменьшения гендерной дискриминации.

И как только ситуация с реальным разделением материальной ответственности за «обеспечение семьи» изменится всерьез и доходы женщин не будут уступать мужским — это изменение мы обязательно увидим в обществе — и в экономике, и в политике. И — любовь сможет прийти туда, где сейчас ее заменяют деньги.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

