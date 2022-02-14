Ощущение «сладкой жизни» ярко отражается в их нарядах: четыре итальянки показали свой женственный стиль

Ведущая Жанна Бадоева уже много лет живет в Италии. Она не перестает восхищаться безупречным вкусом стиля местных женщин. По мнению Бадоевой, им удается всегда выглядеть сногсшибательно, но при этом не пафосно и не вычурно. При этом мало кто из итальянок обращается за помощью к стилистам, что свидетельствует об их врожденном чувстве стиля и вкуса.

Четыре блогера-инфлюенсера из Италии рассказали о своих секретах подбора эффектных нарядов.

Беатрис Валли мастерски смешивает стили

Сочетать несочетаемое таким образом, чтобы получился эффектный лук — уникальное умение. И оно имеется в наличии у Беатрис — не зря в соцсетях у нее три миллиона фолловеров. Валли удается создавать гармоничные образы, используя элегантные вещи и изделия в спортивном стиле. К примеру, под женственное платье Беатрис может надеть кеды или кроссовки. Обычный пуловер, ничем не примечательный на первый взгляд, прекрасно гармонирует в случае с Валли с брюками клеш и элегантными туфлями на каблуках.

Беатрис, как и многие итальянки, не следует слепо модным тенденциям, а выбирает те изделия, которые подходят ей по особенностям ее внешности. Например, туфли с длинными носками не считаются слишком актуальными. Тем не менее Валли не отказывается от них, поскольку зрительно они удлиняют ноги.

В то же время Беатрис не отказывается от трендовой обуви: ботинок на грубой подошве. Однако для получения более женственного лука она сочетает их с элегантными платьями.

Кьяра Ферраньи – сногсшибательная мамочка

Более двадцати миллионов последователей в соцсетях наблюдается у Кьяры. Благодаря такому большому количеству подписчиков Ферраньи удалось стать блогером-инфлюенсером и заключить выгодные контракты со многими известными брендами. С этой итальянки берут пример многие представительницы прекрасного пола во всем мире.

Жизнерадостный темперамент и позитивный настрой Кьяры отображаются в ее одежде. Она обожает вещи ярких цветов и иногда делает яркий макияж. Тем не менее ее образы не выглядят слишком пестро, чтобы назвать их безвкусными.

Кьяра любит подбирать тени в тон к одежде. Иногда она надевает вещи нейтральных цветов, а чтобы образ не получился скучным, компенсирует его ярким макияжем.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Вероника Ферраро — последователь логомании

У Вероники в соцсетях чуть более миллиона подписчиков. Она является хоть и начинающим, но весьма перспективным блогером. Ферраро любит создавать комплекты, которые ломают привычные стереотипы и шаблоны о понимании красоты и моды. Тем не менее каждый ее образ продуман до мелочей и каждый подчеркивает женственность.

Ферраро является последователем мейнстрима о логомании. Это когда человек носит вещи с эмблемами известных брендов. Так вот в случае с Вероникой она не превратилась в ходячую рекламу.

Ей удается интегрировать эти брендовые вещи в свои образы настолько органично, чтобы они создавали эффектный гламурный шик.

Кьяра Биази — мастер комбинаций

Свыше трех миллионов человек подписаны на Биази, и все эти фолловеры не перестают восхищаться ее умением комбинировать страстайл и гламурный стиль. Самые простые вещи, предназначенные для повседневной носки, у Кьяры смотрятся совсем иначе. Возможно, благодаря их гармоничному сочетанию с классикой и с трендовыми современными изделиями.

Кьяра не боится комбинировать брюки в спортивном стиле вместе с элегантными открытыми босоножками на шпильке. Она также не забывает об аксессуарах, которые дополняют образы. Например, сумки на ремнях-цепочках, солнцезащитные очки и т. д.

Кьяра не боится вещей с яркими принтами. Однако она старается не перебарщивать с рисунками, чтобы образ не получился безвкусным. Например, если блогер надевает брюки с принтом, то верх обязательно будет однотонным, и наоборот.