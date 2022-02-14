В МВД предложили обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

МВД РФ предлагает обязать лиц, находящихся под административным надзором, искать работу после освобождения, сообщила представитель ведомства Лариса Плотникова на заседании рабочей группы в Госдуме.

«Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора… Мы предлагаем проработать … вопрос необходимости установления поднадзорным лицам административного ограничения в виде обязательного трудоустройства», – приводит ее слова РИА «Новости».

Также предлагается закрепить правовые основания, чтобы отслеживать перемещения поднадзорных с помощью камер распознавания лиц.

Еще одно предложение, впрочем, уже озвучивавшееся, – «установление запрета на использование сети Интернет». Все это касается времени, в течение которого человек после освобождения остается под надзором.

Им могут запретить появляться в определенных местах, посещать массовые мероприятия, покидать жилье в определенное время и суток покидать определенную территорию.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что введение пожизненного заключения – это только первый шаг по ужесточению мер за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кузнецова подчеркнула, что Госдума предлагает установить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, чтобы государство контролировало их перемещения в режиме 24/7.