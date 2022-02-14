 

В сети Reddit зафиксирован глобальный сбой

14.02.2022, 18:34, Новости дня
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В работе американской социальной сети Reddit зафиксированы перебои по всему миру, об этом сообщают пользователи с помощью специализированного ресурса Downdetector.

Сообщения о перебоях начали поступать около 17.24 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на Downdetector.

Большинство жалоб приходит от американских пользователей, также о неполадках сообщают жители Британии и Нидерландов.

Большая часть пользователей информирует о сбоях в работе приложения, также есть ошибки в работе сайта и при соединении с сервером.



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