В сети Reddit зафиксирован глобальный сбой
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В работе американской социальной сети Reddit зафиксированы перебои по всему миру, об этом сообщают пользователи с помощью специализированного ресурса Downdetector.
Сообщения о перебоях начали поступать около 17.24 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на Downdetector.
Большинство жалоб приходит от американских пользователей, также о неполадках сообщают жители Британии и Нидерландов.
Большая часть пользователей информирует о сбоях в работе приложения, также есть ошибки в работе сайта и при соединении с сервером.
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