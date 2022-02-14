Российские фигуристы Синицина и Кацалапов получили олимпийские медали

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14.02.2022, 18:34, Новости дня
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В Пекине прошла церемония награждения победителей и призеров Олимпийских Игр. Среди награжденных были завоевавшие серебряные медали в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В церемонии также приняли участие завоевавшие бронзу биатлонист Эдуард Латыпов и конькобежка Ангелина Голикова, а также шорттрекист Константин Ивлиев, получивший серебро, передает RT.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. Первое место заняли французы, бронзовыми призерами стали американцы.

Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Всего в активе сборной РФ на Играх в Пекине стало 18 наград: четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.



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