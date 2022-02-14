Во Львове госпитализировали трех человек после попытки сжечь в камине елку

“14 февраля около 04.00 произошло отравление продуктами горения в квартире по улице Новый Свет во Франковском районе. Пострадали три человека: женщины в возрасте 57 и 22 года, и 27-летний мужчина”, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди отравились продуктами горения в результате сжигания в камине елки.

Какой именно камин оборудовали в помещении, не сообщается.

Отмечается, что пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

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