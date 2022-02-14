 

Партия “Слуга народа” не будет выдвигать своего кандидата на округе №206 в Черниговской области

14.02.2022, 18:22, Новости дня
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“Кандидатуры от “Слуги народа” нет, никто не регистрировался. Это партийное решение, решение руководства партии. Обсуждения относительно потенциальных кандидатов тоже не было”, – сообщил Зуб.

Контекст:

Выборы на округе №206 назначили после гибели нардепа из группы “За майбутнє” Антона Полякова. Он умер в ночь на 8 октября 2021 года в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщала, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”. 11 октября его похоронили в Чернигове.

13 января мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что Офис президента политическим давлением и шантажом пытается заставить его пойти на “договорняки”, отказаться от сотрудничества с партией “УДАР Виталия Кличко” и не выдвигать кандидата на промежуточных выборах в Верховную Раду в 206-м округе. 

4 февраля съезд партии “УДАР Виталия Кличко” выдвинул кандидата в депутаты Верховной Рады по 206-му округу главу черниговской областной организации партии УДАР, секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. 

9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на промежуточные выборы в Верховную Раду на этом округе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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