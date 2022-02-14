 

Юрист Баханович предложила семье травмированной на Бали девушки написать жалобу на чиновников

14.02.2022, 18:18, Новости дня
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Несвоевременная реакция Смольного на ситуацию с эвакуацией петербурженки Полины Стрелец может стать поводом для проверки, считает юрист Ирина Баханович.

Она предложила семье пострадавшей девушки написать жалобу на действия Смольного. Полина Стрелец попала в аварию на Бали 20 января и получила серьезные травмы. Мать девушки Ирина попросила Комитет по здравоохранению Смольного помочь в возвращении дочери на родину, но чиновники отказали.

Ситуация изменилась лишь после обращения Ирины Стрелец к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ее вмешательство заставило действовать чиновников администрации губернатора Александра Беглова. Баханович предложила матери девушки обратиться в органы на фоне неоперативной реакции городских властей.

«Не обязательно начинать сразу с суда. Но жалобу в прокуратуру городскую обязательно я бы на ее месте написала. Пусть проверит прокуратура и правоохранительные органы на каком основании был произведен этот отказ. Тем более, имея ответ от Голиковой, он выглядит вдвойне странно. Поэтому я думаю, что поводы для проверки имеются», — уверена юрист.

Ранее ситуацию прокомментировал общественник Эрнест Макаренко. Он счел действия чиновников проявлением бессовестного безразличия.



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