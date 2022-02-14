В Госдуме рассмотрят два проекта постановления о признании ЛНР и ДНР

Два проекта постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы уже 15 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Совет Думы, как ожидается, вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР»,

— пояснил собеседник агентства.

Два разных проекта по одному и тому же вопросу разрабатывали партии «Единая Россия» и КПРФ. Коммунисты предлагают направить обращение напрямую Владимиру Путину, единороссы же считают, что сначала документы должны рассмотреть в министерстве обороны и МИД.

С инициативой признать самопровозглашенные республики первыми выступили депутаты КПРФ. В середине января они предложили другим представителям нижней палаты российского парламента обратиться к Путину с соответствующей просьбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встретились в Париже Козак и Ермак

Как прошла «реанимация» переговоров в «нормандском формате» и можно ли надеяться на мир между Россией и Украиной

Представители КПРФ уверены, что ДНР и ЛНР «на основе всенародного волеизъявления» удалось установить демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти. Признание, считают коммунисты, поможет обеспечить гарантии безопасности и защиты местных жителей «от внешних угроз». На сегодняшний день ни одно государство, являющееся членом Организации Объединенных Наций (ООН), не признало самопровозглашенные республики.

Впрочем, в Кремле предложение КПРФ встретили сдержанно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил депутатов не пытаться заработать «политические очки» на этой теме. «Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности», — подчеркнул он.

—