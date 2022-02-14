Причиной жирных корней волос и сухой кожи головы может быть грязная расческа: как ее правильно чистить

Расчески требуют не меньшего ухода, чем кисти и спонжи для макияжа. Им требуется регулярная очистка, чтобы делать наши волосы красивыми, а кожу головы – здоровой. Если вы уже продолжительное время безуспешно боретесь с перхотью, зудом или жирностью волос, значит, на вашем туалетном столике притаился серьезный враг.

Роль расчески

Расческа является предметом личной гигиены, как зубная щетка или силиконовая подушечка для умывания. Мы пользуемся ею ежедневно, чтобы привести волосы в порядок и сделать массаж кожи головы. Специалисты по всему миру фиксируют, что лишь единицы обращают внимание на состояние расчески и предпринимают меры по ее очистке. Здесь отлично работает сравнение с зубной щеткой, которую мы промываем под проточной водой, чтобы воспользоваться ею в следующий раз. То же самое обязательно надо проделывать с расческами. Ежедневно удаляйте волосы, которые зацепились за зубцы. Средняя потеря волос в день составляет от 150 до 300, а если они к тому же длинные, то может показаться, что потеряна целая грива. Не волнуйтесь, это не так. Важно очищать зубцы от волос по одной главной причине: материал взаимодействует в волокном волоса, который, как известно, состоит из чешуек и способен легко забивать их на микроскопическом уровне.

Виды грязи

Ежедневно наша расческа сталкивается с различными видами грязи. Она собирает и накапливает на себе стайлинговые средства, окружающую пыль, грязь, отмершие чешуйки кожи, кожное сало. Кстати, его очень хорошо видно невооруженным глазом. Если вы видите белый налет на расческе, то перед вами накопленный кожный жир, который является источником размножения бактерий. Он не только накапливается, но и остается на волосах при каждом расчесывании, раздражая кожу головы, забивая волосяные фолликулы, что, в свою очередь, через время может привести к алопеции. Причем не только у мужчин, но и у женщин. Существует несколько способов очистки расчески. Вот самые эффективные из них.

Пластиковые расчески

Пластиковые расчески являются самыми популярными. Они хорошо очищаются и переносят даже агрессивные чистящие средства. Перед мытьем очистите предмет от волос. Для щетки используйте расческу с редкими зубцами или зубочистку. Затем приготовьте очищающий раствор. Обратите особое внимание на раствор с хлоркой: он требуется людям с проблемной кожей головы.

Разведите одну часть хлорки в девяти частях воды и замочите расческу на час, затем промойте в проточной воде. Если хлорку использовать невозможно, замените ее на перекись водорода.

Эффективным средством является жидкое мыло и шампунь. Шампунь можно просто развести в теплой воде и замочить аксессуар на час. Если вы используете жидкое мыло, добавьте несколько капель нашатырного спирта, он хорошо растворяет даже старые загрязнения.

Массажная расческа

Такие расчески, как правило, имеют нейлоновую подвижную основу с жесткими зубцами. Чистить такую расческу сложно. Замачивать ее нельзя, так как раствор может растворить клей и дать проникнуть внутрь воде, которая очень быстро превратится в идеальную среду для микробов. Раствор готовим из шампуня и 9%-го уксуса. Смешиваем по две ложки растворяем в литре теплой воды. Смачиваем мягкую тряпку и протираем щетку.

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Круглая расческа

Сложность таких инструментов состоит в сложности удаления запутавшихся волос. Именно на их удаление понадобится много времени. Воспользуйтесь зубочисткой или зубной щеткой. Затем замочите расческу в растворе из уксуса или перекиси водорода. Достаньте через час и не забудьте промыть в проточной воде.

Натуральная щетина

Самая эффективная, но трудная в уходе. Замачивать щетину нужно не более чем на четверть часа в густом растворе шампуня щетиной вниз. Затем аккуратно промываем теплой водой и сушим на полотенце, опять же щетиной вниз для сохранения формы.

Специалисты рекомендуют менять такую расческу не меньше двух раз в год, потому что натуральная щетина неизбежно становится комфортной средой для размножения бактерий.

Металлическая расческа

Металлическую расческу очищаем обычным стиральным порошком. Захватываем немного порошка зубной щеткой и натираем влажную поверхность. Конечно, можно и замочить, но металл боится коррозии, поэтому трасческе при такой чистке требуется тщательная сушка.

Деревянная расческа

Сложность натуральных материалов заключается в их высокой восприимчивости к воде. Чтобы не допустить коррозии, чистить инструмент надо водкой или медицинским спиртом. Используйте смоченный ватный диск и ватные палочки для труднодоступных мест.