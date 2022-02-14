 

Имбирный чай может снизить уровень холестерина на 17%

14.02.2022, 18:02, Разное
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Ученые провели исследование и выяснили, что имбирь помогает людям с гиперлипидемией бороться с повышенным уровнем холестерина. При регулярном употреблении продукта уровень ЛПНП снижается на 17%.
Избыток холестерина в организме негативно влияет на кровоток, так как в стенках сосудов начинают образовываться атеросклеротические бляшки. Все это приводит к сужению артерий и нарушению кровообращения. Специалисты предупреждают, что можно избежать развития такого заболевания с помощью правильного питания. Исследование показало, что регулярное употребление имбирного чая снижает уровень “плохого” холестерина в крови.

В организме человека депонируется «плохой» и «хороший» холестерин. Первый вид находится в составе ЛПНП. В 2018 году было проведено исследование, в котором исследователи изучали влияние имбиря на уровень вредного для здоровья холестерина. В эксперименте участвовали 60 добровольцев, которые страдали от гиперлипидемии. Согласно результатам, ежедневное употребление 5-ти грамм тертого имбиря снижает уровень ЛПНП на 17 %. Именно липопротеины низкой плотности отвечают за образование бляшек на сосудах, а значит, имбирь очень полезен для людей с повышенным уровнем «плохого» холестерина.

Помимо гиполипидемических свойств, имбирь помогает при лечении остеоартрита. Также он позитивно влияет на функции мозга и снижает риск развития синдрома Альцгеймера. Специалисты советуют добавлять имбирь в чай, так как этот продукт не только борется с «плохим» холестерином, но и облегчает расстройство желудка.

Источник: vlg-media.ru



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