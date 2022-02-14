Сенатор Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект по борьбе с пытками

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что внесла в Госдуму пакет альтернативных законопроектов о противодействии пыткам, отметив, что для их пресечения нужны более радикальные меры.

Пакет состоит из изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, а также в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», передает РИА «Новости».

Нарусова в пояснительной записке добавила, что анализ международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия пыткам свидетельствует о необходимости установления уголовной ответственности за применение пытки в качестве самостоятельного состава преступления и рассматривать ее как тяжкое преступление.

«Нужны более радикальные меры для их пресечения, необходим серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток. Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию. Должна учитываться его повышенная общественная опасность, его совершение должно влечь более строгое наказание», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, что Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент РФ Владимир Путин рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона.