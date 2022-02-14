Шольц назвал вопрос вступления Украины в НАТО неактуальным

Сейчас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вопрос членства в союзе – он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», – передает его слова РИА «Новости».

Шольц указал, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению. «Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее, мы должны видеть реальность, а именно, что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены Минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия, переговорные форматы ОБСЕ», – сказал канцлер.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России?