 

Шольц назвал вопрос вступления Украины в НАТО неактуальным

14.02.2022, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Вопрос членства в союзе – он практически не стоит на повестке дня. Поэтому довольно необычно видеть, что российское правительство делает то, что на практике не стоит на повестке дня, частью большой политической проблематики. Это вызов, перед которым мы стоим, что то, о чем не идет сейчас речи, делается темой переговоров», – передает его слова РИА «Новости».

Шольц указал, что основополагающие принципы ОБСЕ, в том числе свободный выбор союзов, не подлежит обсуждению. «Для нас также важно, чтобы в Европе не было сфер интересов, которые могли бы определять другие страны. Тем не менее, мы должны видеть реальность, а именно, что есть конфликт, который нужно разрешить. Это актуальная задача. Ей посвящены Минские соглашения, переговоры между США и Россией, переговоры в рамках Совета НАТО-Россия, переговорные форматы ОБСЕ», – сказал канцлер.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России?



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / 1 сентября на Донбассе был ранен украинский военный, ночью 2 сентября – еще один – штаб ООС

21.11 / На орбите Земли образовалось облако из космического мусора

18.04 / Сирия осудила переброску сил США и НАТО к российским границам

08.07 / France 2 – афганские солдаты бегут в Таджикистан — талибы подошли вплотную к Кабулу

16.09 / В Луцке ввели карантин из-за амброзии и бабочки

25.11 / Футбольный тренер: Марадона чувствовал дистанцию как хороший боксер

01.05 / В мире двое суток подряд умирает наибольшее с начала февраля число больных COVID-19 – данные ВОЗ

20.10 / В мире: Как армян и азербайджанцев учат ненавидеть друг друга

24.04 / Нардеп Шевченко объяснил, что поехал к Лукашенко налаживать отношения Украины и Беларуси. Кравчук посоветовал ему немедленно перейти в ОПЗЖ

05.11 / Могло вызвать техногенную аварию. В Житомирской области предприятие незаконно врезалось в газопровод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика